Berlin (AFP) Nach dem Debakel um die erneute Verzögerung beim Berliner Flughafen hat das Abgeordnetenhaus am Donnerstag über eine mögliche Ablösung des Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit (SPD) debattiert. Die Grünen-Fraktionschefin Ramona Pop warf dem angeschlagenen Regierungschef vor, den Skandal um die erneute Verschiebung der Eröffnung des Airport aussitzen zu wollen. Wowereit sei weder in der Lage, die Probleme beim Flughafen in den Griff zu bekommen, noch andere Erfolge für die Stadt zu erzielen.

