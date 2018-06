Berlin (AFP) Nach seiner Schelte an zugezogenen Schwaben in Berlin hat sich Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse (SPD) öffentlich einem Schwäbisch-Test gestellt. In der Fernsehsendung "ARD-Buffet" löste der 69-Jährige am Donnerstag ein Dialekträtsel und erkannte dabei das Wort "Gugg" korrekt als schwäbische Variante des hochdeutschen Begriffs "Tüte". "Da habe ich ja Glück gehabt", befand Thierse und bekam als Preis für die richtige Lösung zwei Tassen geschenkt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.