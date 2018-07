München (SID) - Die Eishockey-Nationalmannschaft trifft bei ihrer WM-Generalprobe am 30. April (20.30 Uhr) in Frankfurt/Main auf die USA. Einen Tag später reist das Team von Bundestrainer Pat Cortina zur Weltmeisterschaft in Finnland und Schweden. Dort sind die Amerikaner in der Vorrunde am 12. Mai der deutsche Gruppengegner.

Das bislang letzte Spiel gegen die USA gewann die DEB-Auswahl beim Deutschland-Cup 2011 mit 3:1. Das Duell davor ist aber in noch besserer Erinnerung: Beim Auftaktspiel der Heim-WM 2010 vor knapp 80.000 Zuschauern in der Schalke-Arena bezwangen die Spieler des damaligen Bundestrainers Uwe Krupp das mit NHL-Stars gespickte US-Team mit 2:1 nach Verlängerung.