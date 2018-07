Dublin (AFP) Die Europäische Union ist nach den Worten von EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso nicht für die drastischen Sparprogramme in mehreren Mitgliedstaaten verantwortlich. Es sei "nicht fair", wenn die Verantwortung für die "aktuellen Schwierigkeiten" von "weiten Teilen der Bevölkerung" der EU zugeschrieben werde, sagte Barroso am Donnerstag bei einem Besuch in Irland, das seit der Jahreswende turnusmäßig die EU-Ratspräsidentschaft innehat.

