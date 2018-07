Los Angeles (dpa) - Die mit Spannung erwarteten Nominierungen für die Oscars werden heute In Los Angeles bekanntgegeben. Favoriten für die Königskategorie «Bester Film» sind das Historiendrama «Lincoln», die Politthriller «Argo» und «Zero Dark Thirty», der Tarantino-Western «Django Unchained», das Filmmusical «Les Misérables» und die Romanverfilmung «Life of Pi». Zwei Filme mit deutscher Beteiligung haben Chancen, für den Oscar nominiert zu werden: «Liebe» des Österreichers Michael Haneke und «Die Königin und der Leibarzt» des Dänen Nikolaj Arcel sind in der engeren Wahl.

