Los Angeles (dpa) - Die amerikanische Sängerin Katy Perry und der Kinohit «Die Tribute von Panem - The Hunger Games» können sich auf ihre Fans verlassen. Bei der Vergabe der «People's Choice Awards» in der Nacht in Los Angeles räumten «Die Tribute von Panem» gleich fünf Preise ab, darunter als beliebtester Film, Actionstreifen und Filmserie. Katy Perry konnte sich über drei Trophäen freuen. Die Kalifornierin gewann in den Sparten bester Popstar, beste Sängerin und für ihr Musik-Video zu dem Song «Part of Me». Justin Bieber war mit fünf Nominierungen ins Rennen gezogen, am Ende ging er leer aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.