Los Angeles (dpa) - Das Geschichtsdrama «Lincoln» geht als Favorit in das diesjährige Rennen um die Oscars. Der Film von Steven Spielberg wurde zwölfmal für den wichtigsten Filmpreis der Welt nominiert. Auch das Drama «Liebe» des in München geborenen Österreichers Michael Haneke ist ein Favorit für die Oscarnacht. Die österreichisch-französisch-deutsche Koproduktion bekam fünf Nominierungen - alle in den Hauptkategorien, inklusive der wichtigsten als «Bester Film». Oscar-Anwärterin Emmanuelle Riva ist zugleich mit 85 die älteste Kandidatin in der Oscar-Geschichte.

