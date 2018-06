Paris (AFP) In Frankreich haben Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften die voraussichtlich letzte Runde von Verhandlungen über eine Reform des Arbeitsmarkts begonnen. Vertreter beider Seiten bekräftigten am Donnerstag in Paris, eine Einigung in der Frage finden zu wollen, wie der als rigide geltende Arbeitsmarkt flexibilisiert und Arbeitnehmern zugleich mehr Sicherheit gegeben werden kann. Wenn die Sozialpartner bei den zweitägigen Verhandlungen keinen Kompromiss erzielen, will Staatschef François Hollande bis Ende Februar einen eigenen Gesetzentwurf vorlegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.