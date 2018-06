Paris/Istanbul (dpa) - Die türkische Kurdenpartei BDP hat den Mordanschlag auf drei politische Aktivistinnen in Paris scharf verurteilt. Die Partei rief am Donnerstag in der Türkei zu Protesten auf, berichtete die Nachrichtenagentur Firat, die der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK nahesteht.

Drei kurdische Aktivistinnen waren in der Nacht zu Donnerstag in Paris mit Schüssen in Leib, Genick oder Kopf tot aufgefunden worden. Unter den Toten ist auch Sakine Cansiz, die die PKK im Jahr 1978 mitbegründet hatte. Die Polizei sprach von Hinweisen auf eine Exekution.

«Wir fordern die französische Regierung auf, dieses Massaker aufzuklären, ohne dass Raum für Zweifel bleibt», erklärten die BDP-Vorsitzenden Selahattin Demirtas und Gültan Kisanak. Es werde nicht möglich sein, die im belebtesten Teil von Paris verübte Tat zu verdecken.

Die Leichen waren im Kurdistan Informationszentrum im nördlichen Teil der Innenstadt entdeckt worden. Unmittelbar nach Entdeckung der Leichen versammelten sich 100 bis 200 Mitglieder der kurdischen Gemeinschaft. Sie riefen nach Medienberichten «Sie sind nicht tot» und «Wir sind alle PKK». Kurdische Vereine in Frankreich riefen zu Protesten auf. Frankreichs Innenminister Manuel Valls nannte die Tat «unerträglich».