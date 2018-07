Hamburg (dpa) - Fußballstar Rafael van der Vaart ist einem Bericht der «Bild»-Zeitung zufolge aus der gemeinsamen Hamburger Wohnung mit Noch-Ehefrau Sylvie ausgezogen. Möbelpacker schleppten Kartons aus der Wohnung der van der Vaarts im Stadtteil Eppendorf. Er habe eine neue Wohnung gefunden, in die er nach seiner Rückkehr aus Dubai einziehe, sagte der HSV-Profi der «Bild». Die Mannschaft wird am Abend aus dem Trainingslager zurück in Hamburg erwartet.

