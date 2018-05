Helsinki (SID) - Die finnische Skisprung-Ikone Janne Ahonen plant offenbar sein zweites Comeback. Wie mehrere Medien in Finnland und Norwegen am Donnerstagabend übereinstimmend berichteten, will der 35-Jährige bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi an den Start gehen. "Mein Glaube und das Vertrauen daran ist zu einhundert Prozent da. Ich bin vollkommen fit", sagte Ahonen seinem heimischen Fernsehsender MTV3.

Ahonen, mit fünf Erfolgen der Rekordgewinner der Vierschanzentournee, war im März 2008 das erste Mal zurückgetreten, feierte in der Saison 2009/2010 jedoch sein erstes Comeback. Der fünfmalige Weltmeister, der noch keine Einzelmedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen hat, trat anschließend im März 2011 erneut zurück. Seinen letzten Wettkampf bestritt er in seiner Heimatstadt Lahti.