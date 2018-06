Hamburg/Kiel (dpa) - Der frühere Hamburger Senator Thomas Mirow soll neuer Aufsichtsratschef der HSH Nordbank werden. Das haben die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein als Haupteigentümer der Bank am Freitag vorgeschlagen.

Er wird Nachfolger von Hilmar Kopper, der seinen Posten vorzeitig spätestens zum Ende des kommenden Monats abgibt. Mirow soll bei einer außerordentlichen Hauptversammlung der Bank zunächst in den Aufsichtsrat gewählt werden und dann den Vorsitz übernehmen.

«Mit steht ziemlich klar vor Augen, wie schwierig die Lage ist und wie weit der Weg noch ist zu einer dauerhaften Stabilisierung der Bank», sagte Mirow am Freitag in Hamburg. Er sei vor Weihnachten gefragt worden, ob er die Position übernehmen wolle, und nach sorgfältigem Nachdenken zu dem Ergebnis gekommen, sich einer solchen Bitte nicht zu entziehen. «Es geht um viel Geld für die Menschen, die hier leben», sagte Mirow.

Der 77-jährige Kopper sollte eigentlich bis zum kommenden Jahr das Kontrollgremium der HSH Nordbank führen. Der frühere Deutsche-Bank-Chef war zuletzt von Oppositionspolitikern aus Kiel und Hamburg öffentlich angefeindet worden. Kritik rief vor allem der abrupte Wechsel im Vorstandsvorsitz von Paul Lerbinger zu Constantin von Oesterreich hervor sowie der vor zwei Jahren abgeschlossene Aufhebungsvertrag mit dem früheren Vorstandsvorsitzenden Dirk Jens Nonnenmacher.

Den Entschluss zu seinem Rückzug habe Kopper dem Vorstandsvorsitzenden von Oesterreich bereits Mitte Dezember 2012 mitgeteilt und gleichzeitig die Anteilseigner über die Amtsniederlegung informiert, heißt es in einer Mitteilung der HSH Nordbank. Hamburgs Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD) betonte, die Länder hätten keinen Druck auf Kopper ausgeübt.

Der 60-jährige Nachfolger Mirow hat in seiner Karriere eine Vielzahl von wichtigen Ämtern in Hamburg, auf Bundesebene und international wahrgenommen. Er war unter anderem Hamburger Wirtschaftssenator, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und zuletzt Präsident der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Osteuropabank). Eine angestrebte Wiederwahl für diese Position verpasste Mirow im Mai vergangenen Jahres knapp.

Die HSH Nordbank war 1998 in den Strudel der Finanzkrise geraten und nach Milliardenverlusten mit großen Anstrengungen von Hamburg und Schleswig-Holstein vor der Pleite gerettet worden. Nachdem sich die Bank zunächst zu stabilisieren schien, ist sie im vergangenen Jahr abermals in schweres Fahrwasser geraten, vor allem wegen der Krise in der Schifffahrt. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres betrug der Verlust lediglich 25 Millionen Euro, bis zum Jahresende dürfte sich dieser Betrag jedoch noch einmal deutlich erhöht haben.

Die Bank muss sich wegen Auflagen der EU-Kommission auf ungefähr die Hälfte ihrer früheren Größe verkleinern und benötigt mehr Eigenkapital, um nicht die vorgeschriebenen Kapitalquoten zu unterschreiten. Die Länder überlegen deshalb, ihre Garantien für die Bank von derzeit sieben wieder auf zehn Milliarden Euro aufzustocken. Das könnte jedoch ein neues Beihilfeverfahren bei der EU in Gang setzen. Zudem hängen der Bank noch Vorgänge aus der Vergangenheit nach - mehrere Staatsanwaltschaften haben wegen Unregelmäßigkeiten frühere Vorstände im Visier, die die Vorwürfe jedoch zurückweisen.