Berlin (AFP) An den beiden Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel sind im vergangenen Jahr mit fast 25,3 Millionen Menschen so viele Passagiere wie noch nie gezählt worden. Das sei eine Steigerung um 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH am Freitag mit. In Schönefeld ging das Passagierabkommen demnach leicht um 0,2 Prozent zurück, in Tegel stieg die Zahl der Fluggäste dagegen um 7,4 Prozent an. Dort seien rund 18,2 Millionen Passagiere abgefertigt worden. Die Gesamtzahl der Starts und Landungen an beiden Flughäfen sei nahezu gleich geblieben.

