Berlin (AFP) Die FDP im Bundestag will verhindern, dass der Bund zusätzliche Kosten übernimmt, die durch die verspätete Eröffnung des Berliner Flughafens BER entstehen. "Die Verantwortung dafür liegt in erster Linie bei den Ländern Berlin und Brandenburg", sagte der FDP-Obmann im Haushaltsausschuss des Bundestags, Jürgen Koppelin, der "Berliner Zeitung" vom Freitag. Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) habe in seiner Aufsichtspflicht grob versagt. "Seine Aussagen uns gegenüber waren alle falsch, ich sehe nicht ein, warum der Bund nun dafür einstehen sollte", sagte Koppelin.

