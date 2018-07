Berlin (AFP) Schauspieler Jürgen Vogel hält nichts von dem in seiner Branche herrschenden Jugendwahn. "Ich habe keinen Zwang, jünger zu sein", sagte der 44-Jährige den Zeitungen der WAZ-Gruppe (Samstagsausgaben). Innerlich wolle er aber "offen bleiben": "Ich hoffe, das Jungsein ist immer ein Teil von mir. Auch wenn ich mal neunzig bin." Wenn er heute Freunde von früher, aus der Schule, treffe, "dann ist es wieder wie auf der Klassenfahrt". Auch wenn alle älter geworden seien, fühle sich das dann nicht so an. "Das sollte man sich bewahren. Und ich glaube, ich habe das geschafft."

