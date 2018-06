Göttingen (AFP) Rund ein halbes Jahr nach der Aufdeckung des Organspende-Skandals an der Universitätsklinik Göttingen ist ein ehemaliger leitender Transplantationmediziner festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Braunschweig mitteilte, wurde der Beschuldigte am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn bestehe der dringende Tatverdacht des versuchten Totschlags in neun Fällen sowie in jeweils einem Fall der Verdacht der schweren Körperverletzung und der Körperverletzung mit Todesfolge.

