Zagreb (dpa) - Mehrere Explosionen haben in der Nacht die kroatische Hauptstadt Zagreb in Angst und Schrecken versetzt. Bei der Explosion an einer Busstation kurz nach Mitternacht sei ein Mann verletzt worden, berichtete die Polizei ohne nähere Angaben. Sie sperrte das gesamte Stadtviertel ab. Anwohner berichteten von zwei oder drei weiteren Explosionen, die jedoch offiziell nicht bestätigt wurden. Schon vor zwei Tagen war unter einem Güterzug in Zagreb eine Bombe explodiert. Die Medien spekulierten über mögliche terroristische Anschläge.

