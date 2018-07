New York (dpa) - Der US-Kreditkartenkonzern American Express legt die Axt an seiner Belegschaft an. Rund 5400 Jobs sollen gestrichen werden, wie das Unternehmen am späten Donnerstag am Sitz in New York verkündete.

Momentan arbeiten 63 500 Menschen bei American Express. Zum Jahresende sollen es letztlich bis zu 6 Prozent weniger sein.

Der Abbau geht quer durch das Unternehmen und betrifft sowohl die Mitarbeiter in den USA als auch außerhalb. Besonders hart wird es diejenigen Beschäftigten treffen, die sich um Geschäfte rund ums Reisen kümmern. Hintergrund ist nach Angaben von American Express, dass immer mehr Transaktionen online ablaufen.

Die Stellenstreichungen kosten American Express nach Steuern 287 Millionen Dollar (179 Mio Euro). Weitere Belastungen in ähnlicher Höhe fallen durch Mitgliederprogramme und nachträgliche Rückerstattungen an. Unterm Strich bleiben als Gewinn im vierten Quartal noch 637 Millionen Dollar übrig. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen fast das Doppelte verdient.