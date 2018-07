Port Elizabeth (SID) - Asamoah Gyan hat es seiner Mutter kurz vor deren Tod versprochen - und er will sich daran halten: Nie mehr Elfmeter! Der Kapitän der ghanaischen Fußball-Nationalmannschaft, der mit den Black Stars beim Afrika-Cup in Südafrika (19. Januar bis 10. Februar) auf den Kongo, Mali und Niger trifft, möchte nur noch bei Elfmeterschießen antreten, wenn es der jeweilige Trainer will. "Aber im Spiel werde ich nicht mehr schießen. Bevor sie starb, hat mich meine Mutter gebeten, keine Strafstöße mehr auszuführen", sagte Gyan.

Der 27 Jahre alte Angreifer hatte im Viertelfinale der WM 2010 in Südafrika gegen Uruguay in der Nachspielzeit der Verlängerung beim Stand von 1:1 einen Handelfmeter an die Latte gschossen. Zwar traf Gyan im anschließenden Elfmeterschießen, Ghana aber verlor mit 2:4. Damit verpassten die Black Stars die historische Chance, als erstes afrikanisches Team in ein WM-Halbfinale einzuziehen. Beim Afrika-Cup gehört Ghana zum erweiterten Favoritenkreis. Allerdings fehlen der Mannschaft in Michael Essien und André Ayew zwei ihrer Stars.