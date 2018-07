Braunschweig (SID) - Zweitliga-Spitzenreiter Eintracht Braunschweig muss verletzungsbedingt in den nächsten Wochen auf Kapitän Dennis Kruppke verzichten. Der 32 Jahre alte Stürmer erlitt im Training einen Teilanriss des Innenbandes im Kniegelenk und fällt für unbestimmte Zeit aus. Damit reisen die Löwen ohne Kruppke am Sonntag ins türkische Belek, wo sich die Mannschaft von Torsten Lieberknecht bis zum 22. Januar auf die heiße Phase in der 2. Fußball-Bundesliga vorbereiten wird. "Für uns ist dies natürlich eine Hiobsbotschaft", sagte Sportdirektor Marc Arnold, "wir hoffen, dass Dennis nach dem Trainingslager wieder ganz nah bei der Mannschaft sein kann."