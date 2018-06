Osnabrück (SID) - Der VfL Osnabrück hat den Vertrag mit dem 20 Jahre alten Stürmer Christian Pauli bis Sommer 2015 verlängert. Damit der Österreicher, der in der Hinrunde wegen einer hartnäckigen Rückenverletzung keine Partie in der dritten Liga absolvieren konnte, mehr Spielpraxis erhält, leiht der Tabellenführer sein Talent zunächst für die Rückrunde an den Regionalligisten SV Wilhelmshaven aus. "Nach meiner Langzeitverletzung möchte ich durch regelmäßige Einsatzzeiten schnellstmöglich zu meiner alten Form zurückfinden und im Sommer zurückkehren", sagte Pauli.