Dortmund (SID) - Fußball-Nationalspieler Marcel Schmelzer hat seinen Vertrag bei Double-Gewinner Borussia Dortmund vorzeitig um drei Jahre bis 2017 verlängert. Das gab der deutsche Meister am Freitagabend bekannt. Der 24 Jahre alte Außenverteidiger war 2005 vom 1. FC Magedeburg nach Dortmund gewechselt und drei Jahre später in den Bundesliga-Kader aufgestiegen. In der Nationalmannschaft gab Schmelzer im November 2011 sein Debüt und kam seitdem auf neun Einsätze.

"Marcel ist ein wichtiger Baustein unserer nach wie vor jungen Mannschaft. Es entspricht der BVB-Philosophie, den eingeschlagenen Weg mit dem Kern dieses entwicklungsfähigen und identifikationsstiftenden Teams weiterzugehen", sagte Sportdirektor Michael Zorc.