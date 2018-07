Belek (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat zum Abschluss des Trainingslagers in Belek/Türkei ein weiteres Erfolgserlebnis verpasst. Die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia kam gegen den RKC Waalwijk, Tabellen-Neunter der niederländischen Ehrendivision, nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Shinji Okazaki, der beim Test gegen Eskisehirspor doppelt getroffen hatte, konnte nach dem 0:1 durch Florian Jozefzoon (2.) für den VfB nur noch ausgleichen (9.). Der VfB reist am Samstag zurück an den Neckar. Die Rückrunde startet am 19. Januar beim VfL Wolfsburg.