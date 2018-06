Belek (SID) - Werder Bremen ist in seinem vorletzten Test vor dem Rückrundenauftakt in der Fußball-Bundesliga gegen den deutschen Meister Borussia Dortmund gegen den niederländischen Erstligisten PEC Zwolle nicht über ein 2:2 (0:1) hinausgekommen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Schaaf geriet im Trainingslager im türkischen Belek in der ersten Hälfte durch Youness Mokhtar (11.) in Rückstand. Nach dem Seitenwechsel konnten Mehmet Ekici und Johannes Wurtz (55. und 69.) die Hanseaten zunächst in Führung bringen, ehe Wiljan Pluim (75.) den Endstand herstellte.

Schaaf ließ in der ersten Hälfte zunächst seine beste Formation auflaufen und gab im zweiten Durchgang vielen Reservisten die Möglichkeit zur Bewährung. Für Werder vergab Niclas Füllkrug vor der Pause einen Handelfmeter. Am Montag bestreitet Werder bei Drittliga-Spitzenreiter VfL Osnabrück seinen letzten Test vor der Partie gegen den BVB (Samstag, 19. Januar, 18.30 Uhr).