Athen (AFP) Die griechische Postbank findet keinen Käufer. Die Nachrichtenagentur AFP erfuhr am Freitag aus Bankenkreisen, dass kein Kaufangebot vorliege. Sollte sich nicht in letzter Minute doch noch ein Interessent melden, müsse das zur Privatisierung stehende Kreditinstitut in zwei Teile aufgespalten werden, um einen Käufer zu finden.

