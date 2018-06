Barcelona (dpa) - In Spanien beginnt am Abend die Handball-Weltmeisterschaft. Zum Eröffnungsspiel in Madrid empfangen die Gastgeber Algerien. Deutschland steigt morgen ein und trifft als erstes auf das Team aus Brasilien. Die weiteren Vorrundengegner in der Gruppe A sind Tunesien, Argentinien, Montenegro sowie Titelverteidiger und Olympiasieger Frankreich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.