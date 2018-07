Washington (dpa) - Schon ab Frühjahr - und damit eher als geplant - wollen die USA ihre Kampftruppen aus Afghanistan abziehen. Das haben US-Präsident Barack Obama und sein afghanischer Kollege Hamid Karsai in Washington vereinbart. Ursprünglich sollten die afghanischen Truppen erst im Sommer die volle Verantwortung für die Sicherheit des Landes übernehmen. Die USA wollen die afghanischen Kräfte künftig stärker unterstützen. Die neue Mission sei: Training, Beratung und Unterstützung, so Obama. Derzeit sind 66 000 US-Soldaten in Afghanistan.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.