Islamabad (dpa) - Die Zahl der Toten bei der Anschlagserie in Pakistan ist auf mindestens 115 gestiegen. Besonders verheerend war ein Doppelanschlag in der südwestpakistanischen Provinzhauptstadt Quetta, bei dem nach Polizeiangaben mindestens 83 Menschen starben. Darunter sind die beiden Selbstmordattentäter. Die meisten der Opfer des Anschlags in einer Billardhalle gehörten der schiitischen Minderheit an. Die sunnitische Terrorgruppe Lashkar-e-Jhangvi bekannte sich zu der Tat. Bei weiteren Anschlägen waren 32 Menschen getötet worden.

