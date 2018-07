Oaxaca (AFP) Ein Mann in Mexiko hat seinen siebenjährigen Enkel an den Füßen gefesselt in eine Holzkiste gesperrt. Nach anonymen Hinweisen habe die Polizei in Putla de Guerrero im südlichen Bundesstaat Oaxaca das Kind in der Kiste gefunden, die mit einer Kette mitsamt Vorhängeschloss verriegelt gewesen sei, sagte Staatsanwalt Victor Alonso Altamirano am Donnerstag (Ortszeit). Die Sozialdienste nahmen den Jungen in ihre Obhut, bis über das Sorgerecht für ihn entschieden sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.