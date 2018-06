Peking (dpa) - Bei einem Erdrutsch in Südwestchina sind mindestens 32 Menschen getötet worden. Das berichtete die Webseite der Provinz Yunnan. Bergungsmannschaften suchten in den Erdmassen weiter nach Vermissten. Die Zahl der Opfer könnte noch steigen. Das Unglück passierte am Morgen in dem Dorf Gaopo. Der Erdrutsch hatte 14 Häuser verschüttet und zwei weitere beschädigt. Die Ursache ist noch unbekannt.

