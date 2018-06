Berlin (dpa) - Die SPD-Bundestagsfraktion will heute die Marschroute für die Arbeit bis zur Bundestagswahl im September abstecken. Die Abgeordneten wollen sich unter anderem mit dem Konzept von Kanzlerkandidat Peer Steinbrück und Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier für eine Mietpreisbremse beschäftigen. Bei Neuvermietungen will die SPD bei einem Wahlsieg durchsetzen, dass die Miete nur noch maximal zehn Prozent über dem ortsüblichen Durchschnitt liegen darf. Mit dem Plan für den Wahlkampf endet die Klausurtagung der SPD-Fraktion in Berlin.

