Berlin (dpa) - Die SPD will sich von den schlechten Umfragewerten für ihren Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück nicht nervös machen lassen. Mit Selbstsicherheit und Ruhe komme man auch aus solchen Situationen wieder raus, sagte Fraktionsvize Joachim Poß am Rande einer Klausur der Bundestagsfraktion in Berlin. Nach den letzten Wochen seien die Werte nicht überraschend. Steinbrück liegt laut ARD-«Deutschlandtrend» im direkten Vergleich bereits 25 Prozentpunkte hinter Kanzlerin Angela Merkel.

