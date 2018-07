Moosburg (dpa) - Schon wieder hat ein Geisterfahrer einen schweren Unfall verursacht. In Bayern starb ein Mann, als er auf der Autobahn 92 bei München in zwei Fahrzeuge krachte. Laut Polizei wurden dabei drei weitere Menschen verletzt, einer von ihnen schwer. Weitere Details sind noch nicht bekannt. In den vergangenen Monaten war es zu mehreren Unfällen wegen Geisterfahrern gekommen. Am Neujahrsabend hatte ein betrunkener Lastwagenfahrer auf der A1 gewendet, mehrere Autos fuhren in den Lkw. Zwei Insassen starben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.