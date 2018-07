Washington (AFP) Durch eine ungewöhnlich schwere Grippewelle sind in den USA bereits mindestens 18 Kinder ums Leben gekommen. Die Welle sei früher ausgebrochen und nehme einen heftigeren Verlauf als in den vergangenen Jahren, teilten die Gesundheitsbehörden am Donnerstag (Ortszeit) mit. Ein Vertreter sprach von der schlimmsten Grippewelle seit dem Winter der Jahre 2003 und 2004.

