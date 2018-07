Washington (AFP) Der Guantanamo-Insasse Fayez al-Kandari aus Kuwait, der seit bald elf Jahren in dem US-Gefangenenlager auf Kuba festgehalten wird, schwankt ständig zwischen "Hoffnung" und "Verlassenheit". "Jedes Mal, wenn mein Anwalt mich in Guantanamo besuchen kommt, ist meine erste Frage: 'Hast du Gerechtigkeit für mich gefunden?'", erklärte der 34-jährige Kuwaiter in einem schriftlichen Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Der Anwalt antworte "jedes Mal traurig: 'Leider, Fayez, bringe ich dir keine Gerechtigkeit heute'".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.