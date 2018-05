New York (AFP) Der Autobauer General Motors (GM) stellt in seinem Heimatland USA 1000 neue Leute ein: Softwareentwickler, Datentechniker, Projektmanager und weitere Informationstechnologieexperten, teilte GM am Donnerstag (Ortszeit) am Konzernsitz Detroit mit. Sie sollen im neuen Zentrum für innovative Technologien in Atlanta im Bundesstaat Georgia arbeiten, dem dritten von vier solcher Zentren. Die ersten beiden stehen in Austin in Texas und in Warren in Michigan. Atlanta sei wegen seiner Nähe zu Universitäten ausgesucht worden, die IT-Experten ausbilden. Der vierte Standort ist noch offen.

