Washington (AFP) Das US-Militär soll nach den Worten von US-Präsident Barack Obama ab dem Frühjahr in Afghanistan nur noch eine unterstützende Rolle einnehmen. "Ab diesem Frühjahr werden unsere Soldaten eine andere Mission haben - die Ausbildung, Beratung und Unterstützung der afghanischen Kräfte", sagte Obama am Freitag in Washington. Der Präsident hatte sich zuvor mit Afghanistans Staatschef Hamid Karsai im Weißen Haus getroffen.

