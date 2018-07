Offenbach (dpa) - Die Sonne hat sich in manchen Regionen in Deutschland am Freitag zum ersten Mal seit Tagen gezeigt. Im Rheinland und in Südhessen riss die Wolkendecke auf und es schien für einige Stunden die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

In Frankfurt/Main war die Sonne erstmals seit Tagen länger zu sehen. «Die Sonne hat aber noch keine Kraft, und die Tage sind noch kurz», sagte DWD-Meteorologe Helmut Malewski. Vielerorts in Deutschland war es aber auch am Freitag bedeckt und trübe. Am Wochenende soll es deutlich winterlicher und kälter werden.

In den Alpen schneit es kräftig. Ski und Rodel werden Samstag und Sonntag im Süden gut sein, sagte Malewski. Auch in den Mittelgebirgen gebe es Schneeschauer, allerdings «keine ergiebige Menge». Im Norden ist es bewölkt. Die Sonne zeigt sich deutschlandweit nur ab und zu.

«Das ist ein typisches Januarwetter. Die Wärme der vergangenen Tage war außergewöhnlich», sagte Malewski. Am Samstag erreichen die Temperaturen maximal ein Grad, nachts kann es bis zu minus 10 Grad kalt werden. Am Sonntag wird es ebenfalls frostig, die Höchstwerte erreichen minus fünf und minus ein Grad. Vor allem im Norden fühlt sich die Temperatur wegen des kalten Windes deutlich niedriger an.