Paris (AFP) Nach dreimonatigen Verhandlungen haben sich französische Gewerkschaften und Arbeitgeber auf eine Reform des rigiden Arbeitsmarktes geeinigt. Wie beide Seiten am Freitagabend mitteilten, sieht der Kompromiss unter anderem die Möglichkeit von Kurzarbeit in Krisenzeiten vor; zudem können Arbeitgeber in schweren Zeiten ihre Angestellten schneller entlassen. Im Gegenzug müssen Unternehmen eine Art Strafsteuer zahlen, wenn sie mit Kurzzeitverträgen unbefristete Verträge zu umgehen versuchen.

