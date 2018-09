Basel (SID) - Der deutsche Rekordmeister Bayern München hat seine weiße Weste in der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga gewahrt. Der souveräne Herbstmeister feierte beim Schweizer Champion FC Basel einen mühelosen 3:0 (3:0)-Erfolg. Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes schon den katarischen Meister Lekhwiya SC (4:0) und Ligarivale Schalke 04 (5:0) bezwungen. Mario Mandzukic (8.), Bastian Schweinsteiger (10.) und Franck Ribéry (38.) sorgten schon vor der Pause mit ihren Toren in Basel für klare Verhältnisse.

Am Sonntag (18.00 Uhr/Sport1) steht bei Drittligist SpVgg Unterhaching bereits der nächste Test an. Die Münchner starten mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth am kommenden Samstag in die Rückrunde.