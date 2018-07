Köln (SID) - Linksverteidiger Chris Löwe wechselt vom deutschen Fußball-Meister Borussia Dortmund zum Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Der 23-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2016 beim Tabellendritten der 2. Liga. Sein Vertrag beim BVB war bis Juni 2015 datiert. Löwe, der für Dortmund sieben Bundesligaspiele absolvierte, wird am Montag in Kaiserslautern erwartet und am Donnerstag mit seinem neuen Klub ins Trainingslager ins türkische Belek fliegen.

"Er kann auf der linken Seite alle Positionen spielen, und mit ihm gewinnen wir an Qualität hinzu", sagte FCK-Trainer Franco Foda, "er ist ein junger Spieler, den wir glücklicherweise längerfristig an uns binden konnten. Dies ist ungemein wichtig für die angestrebte Kontinuität in unserer Mannschaft." Löwe war im Sommer 2011 für 200.000 Euro vom Chemnitzer FC zum BVB gewechselt.