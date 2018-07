Honolulu (SID) - Der amerikanische Golfprofi Russell Henley hat nach einer erneut famosen Runde beim mit 5,6 Millionen Dollar (etwa 4,2 Millionen Euro) dotierten Turnier in Honolulu/Hawaii zur Halbzeit die Führung übernommen. Der 23-Jährige glänzte auf dem Par-70-Kurs wie zum Auftakt auch in der Nacht zum Samstag mit einer 63er-Runde und setzte sich mit insgesamt 126 Schlägen an die Spitze des Klassements.

Den zweiten Platz teilen sich Henleys Landsleute Scott Langley und Scott Piercy mit je 128 Schlägen. Auch Matt Kuchar (USA), der im vergangenen Jahr mit der Players Championship in Sawgrass eines der prestigeträchtigsten Turniere im Golfsport gewonnen hatte, liegt mit drei Schlägen Rückstand auf dem vierten Rang noch in Schlagdistanz. Deutsche Golfer sind nicht am Start.