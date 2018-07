Granollers (dpa) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist mit dem erwarteten Sieg in die Weltmeisterschaft in Spanien gestartet. Das Team von Bundestrainer Martin Heuberger gewann in Granollers sein erstes Vorrundenspiel gegen Brasilien mit 33:23 (12:10).

Vor 2700 Zuschauern im Palau d'Esports war Steffen Weinhold mit sieben Treffern bester Werfer für die Auswahl des Deutschen Handballbundes, die in ihrer zweiten Begegnung in der Gruppe A am Sonntag (17.20 Uhr) auf Tunesien trifft.