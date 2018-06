Paris (dpa) - Nach dem Eingreifen französischer Truppen in den Konflikt in Mali hat Staatspräsident François Hollande die Sicherheitsstufe in Frankreich erhöht. Er wies Regierungschef Jean-Marc Ayrault an, den Schutz von Regierungsgebäuden und des öffentlichen Nahverkehrs zu verstärken, wie die Medien berichteten. Auf Anfrage der malischen Führung sind französische Truppen seit dem Vortag im Einsatz gegen islamistische Rebellen in dem westafrikanischen Krisenstaat.

