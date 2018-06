Paris/Bamako (dpa) - Französische Kampfjets haben bei ihrem Einsatz in Mali durch Luftangriffe die islamistischen Rebellen zum Rückzug aus der Stadt Kona gezwungen. Die Armee Malis habe mit französischer Hilfe die am Donnerstag von den Aufständischen eroberte Stadt wieder unter ihre Kontrolle gebracht.

Das berichtete der Sender France Info am Samstag. Bereits am Vortag hatten die Streitkräfte Malis Geländegewinne im Kampf um die strategisch wichtige Stadt im Landesinnern verkündet. Frankreichs Präsident informierte am Abend die Öffentlichkeit über den Kampfeinsatz französischer Truppen in Mali.

