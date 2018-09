Berlin (dpa) - Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) bleibt trotz des Desasters am geplanten Großflughafen im Amt. Der von der Opposition gestellte Misstrauensantrag scheiterte am Samstag im Abgeordnetenhaus an der Mehrheit der rot-schwarzen Regierungskoalition.

«Ich hatte keinen Zweifel, dass ich das Vertrauen der Mehrheit des Abgeordnetenhauses habe», sagte Wowereit. «Alles andere wäre auch fatal gewesen.»

In der Sondersitzung stimmten nur 62 Abgeordnete für Wowereits Abwahl, aber 85 dagegen. Neben der geschlossenen rot-schwarzen Koalition votierte auch der fraktionslose Abgeordnete Dirk Stettner (ehemals CDU) für den Regierungschef.

Für einen Sturz Wowereits wäre die Mehrheit der 149 gewählten Mitglieder des Parlaments nötig gewesen: 75 Stimmen. Bei einem Erfolg des Misstrauensvotums hätte es innerhalb von 21 Tagen Neuwahlen geben müssen.

Die Opposition aus Grünen, Linken und Piraten wollte Wowereit nach elfeinhalb Amtsjahren zu Fall bringen. Sie macht ihn als Vorsitzenden des Flughafen-Aufsichtsrats für die inzwischen vierte Verschiebung des Eröffnungstermins und für die Kostenexplosion beim Bau mitverantwortlich. Die Probleme seien auch nach der Abstimmung nicht aus der Welt, betonte Oppositionsführerin Ramona Pop von den Grünen. «In den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob Herr Wowereit noch die Kraft hat, sie anzugehen.»

Er hatte nach dem Flughafen-Schock alle Forderungen abgelehnt, als Regierungschef abzutreten. «Ich bin gewählt worden für die volle Legislatur und werde das Amt auch ausüben», sagte er jetzt. Die immensen Probleme am Flughafen schrieb er vor allem dem Baubereich und der Technik zu.

Für die kommende Woche hatte Wowereit bereits vor dem Misstrauensantrag angekündigt, den Chefposten im Aufsichtsrat abzugeben. Auch der Sprecher der Geschäftsführung, Rainer Schwarz, wird gehen müssen. Zudem soll ein Finanzvorstand installiert werden.

Wowereits Posten soll nach bisheriger Planung Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) übernehmen. Diese Personalie ist allerdings umstritten. Einem «Focus»-Bericht zufolge soll er den Aufsichtsrat nur vorübergehend führen. In der Zwischenzeit solle diskret nach einem erfahrenen Experten gesucht werden, der die Kontrolldefizite an der Spitze des Aufsichtsrates aufarbeitet. Der Brandenburger Regierungssprecher Thomas Braune wies diese Darstellung am Samstag als «aus der Luft gegriffen» zurück.

Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) sagte der «Bild am Sonntag», für Wowereits Rücktritt vom Aufsichtsratsvorsitz habe er «Respekt». Die Kritik aus der Union an der Berufung Platzecks zum Nachfolger teile er nicht. Ramsauer kündigte zugleich an, dass externe Anwälte und Wirtschaftsprüfer prüfen sollen, wer für das Airport-Desaster verantwortlich ist. «Sämtliche Haftungsfragen und Verantwortlichkeiten werden geklärt. Das gilt auch für das Flughafenmanagement und den Aufsichtsrat.» Bedeutsam sei für den Bund zudem die neue Geschäftsführung. «Es wird andere, kompetente Manager geben», sagte der Minister.

Einen neuen Termin für die Eröffnung des Flughafens wollte Wowereit am Samstag nicht nennen. Auch in der Vergangenheit hätte man besser keinen nennen sollen, sagte er nun rückblickend. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass er noch in seiner Amtszeit liegen wird. Diese endet regulär 2016.

