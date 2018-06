Düsseldorf (dpa) - Kraftwerks musikalischer Einfluss gilt mittlerweile als epochal. In ihrem Düsseldorfer Kling Klang-Studio werden die Anfänge der elektronischen Musik verortet.

Nach mehr als 20 Jahren ließ sich die Gruppe nun erstmals wieder live in ihrer Heimatstadt hören. Im Museum. Eine Raumstation schwebt in den Zuschauerraum und stürzt scheinbar in die Reihen, Roboter marschieren als 3-D-Illusion. Dazu abwechselnd das experimentelle Gezwitscher eines Synthesizers und wummerndes Bass-Stakkato. Als ein Stück lebendiger Musikgeschichte ist die Gruppe Kraftwerk am Freitagabend zum ersten Mal seit gut 20 Jahren in ihrer Heimat Düsseldorf aufgetreten. Ein zweistündiges Klang- und Bildgewitter versetzte die Zuschauer in Entzücken.

Im 43. Jahr ihres Bestehens ist der weltweite musikalische Einfluss der Gruppe unbestritten. Ihre Retrospektive wird in den bedeutenden Kunstmuseen der Welt aufgeführt. Nach der Uraufführung im New Yorker Museum of Modern Art und dem Konzertreigen in der Kunstsammlung NRW ist bald die Londoner Tate Modern an der Reihe. 870 Zuschauer dürfen sich in Düsseldorf zu den Auserwählten zählen. Zehntausende hatten versucht, eines der Tickets zu ergattern, die binnen Minuten vergriffen waren.

In der Kunstwelt wird Kraftwerk neben Mondrian und Kandinsky zwischen Minimalismus und Konstruktivismus sortiert. So eingängig ihr digitaler Sound, ihre Rhythmen und Melodien heute sind, so revolutionär und unerhört waren sie es in den 1970er Jahren.

Das Album «Autobahn» von 1974 war der erste Exportschlager deutscher Popmusik in die USA. Da rollt in der Videoanimation ein VW Käfer mit dem Kennzeichen D-KR 70 über die Autobahn, während die Musik aus dem nächsten Jahrtausend scheint. Das Stück Radio-Aktivität von 1975 ist inzwischen als 3.0-Version um die Reaktorkatastrophe von Fukushima ergänzt.

Im hautengen Ganzkörperanzug stehen Kraftwerk wie immer ästhetisch streng hinter ihren Keyboards. Aus der Ur-Formation ist nur noch Mastermind Ralf Hütter dabei. Er steht ganz links und besorgt auch den Gesang. Unzweifelhaft sind die Musiker es diesmal selbst und keine Roboter, keine Menschmaschine, die durch den Abend führen. Nach exakt zwei Stunden richtet sich Hütter mit genau zwei Worten an das Publikum: «Gute Nacht».

