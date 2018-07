Kathmandu (AFP) Bei einem Busunglück in Nepal sind mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Zwölf weitere Passagiere wurden nach Polizeiangaben schwer verletzt, als der Bus in der Nacht zum Samstag auf einer engen Bergstraße in dichtem Nebel vom Weg abkam und einen Abhang hinabstürzte. Die Rettungsarbeiten wurden dadurch erschwert, dass das Fahrzeug an einem steilen Abhang festhing. Die Polizei fürchtete, dass die Opferzahl noch steigen könnte, wenn die Unglücksstelle nahe Chhatiwan im Westen des Landes abgesucht werden könne.

