Quetta (AFP) Nach dem blutigsten Anschlag auf Schiiten in der Geschichte Pakistans verweigern die betroffenen Familien eine Bestattung der Opfer. Die Schiiten wollten mit ihrem extrem ungewöhnlichen Protest erreichen, dass die Armee die Kontrolle über die Stadt Quetta übernimmt, berichtete am Samstag ein Behördensprecher. Mehr als 60 teilweise offene Särge seien auf der Hauptstraße von Quetta aufgestellt worden, neben ihnen versammelten sich hunderte Demonstranten. Bei dem Doppelanschlag am Donnerstag waren in der Stadt im Südwesten Pakistans mehr als 90 Schiiten getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.