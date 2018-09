Rom/Giglio (dpa) - Das Wrack der «Costa Concordia» liegt auch ein Jahr nach dem Schiffsunglück noch vor der Insel Giglio. Die Bergung wird teurer als erwartet. Wann das Wrack abgeschleppt wird, ist unklar. Zum Jahrestag wollen Angehörige, Überlebende und Retter der Opfer gedenken.

Die Reederei Costa Crociere rechnet inzwischen mit Bergungskosten von rund 400 Millionen Dollar (etwa 305 Millionen Euro) - das sind 100 Millionen Dollar mehr als erwartet. Auf einen Termin für das endgültige Abschleppen des Kreuzfahrers vor der italienischen Insel Giglio wollte sich die Reederei am Samstag bei einer Pressekonferenz nicht festlegen. Am Sonntag jährt sich das Unglück zum ersten Mal. Am 13. Januar 2012 kamen 32 Menschen ums Leben, als die «Costa» einen Felsen rammte.

Einen genauen Termin für die komplizierte Bergung zu nennen, sei «irreführend und unzuverlässig», teilte die Reederei mit. Man rechne mit einer Bergung noch vor Ende des Sommers. Der Costa-Crociere-Generaldirektor Gianni Onorato hatte der Zeitung «La Stampa» erklärt, das Schiff solle vor Ende Juli aufgerichtet und in einen Hafen geschleppt werden. Der Chef des italienischen Zivilschutzamts, Franco Gabrielli, nannte Anfang September als wahrscheinlichstes Bergungsdatum. Ursprünglich war von Frühjahr 2013 die Rede.

Zum Jahrestag des «Costa»-Unglücks wollten Überlebende, Angehörige der Opfer und Retter am Wochenende an die Katastrophe erinnern. Sie versammeln sich zu einer Gedenkfeier auf Giglio, wo das Schiff mit mehr als 4200 Passagieren havariert war. Unter den 32 Toten waren auch 12 Deutsche. Nach Medieninformationen reiste nun auch der Inder Kevin Rebello auf die Insel. Die Leiche seines Bruders Russel, der auf dem Schiff gearbeitet hatte, ist immer noch verschollen und vermutlich in dem Wrack.

Die «Costa» war gekentert, nachdem ihr Kapitän sie zu nahe an die Küste gesteuert und einen Felsen gerammt hatte. Umweltschützer und Einwohner von Giglio beklagten, dass der Schiffsrumpf immer noch vor der Insel liegt. Das sei schädlich für Umwelt und Tourismus.

Zur Gedenkfeier am Sonntag gehören ein Gottesdienst und eine Zeremonie für die Retter, die in der Nacht des Unglücks Dienst taten. Die Organisatoren planen außerdem, Gedenkplaketten und einen Stein für Opfer und Retter zu enthüllen. Zudem soll es ein klassisches Konzert geben.

Gegen zwölf Personen, unter ihnen Kapitän Francesco Schettino und das Management von Costa Crociere, wird wegen des Unglücks ermittelt. Es wird erwartet, dass die Strafverfolger Ende Januar oder im Februar Anklage erheben werden. Eine Gerichtsverhandlung könnte nach dem Sommer beginnen.

Der neue Reederei-Chef Michael Thamm brachte eine schärfere Überwachung von Kreuzfahrt-Kapitänen ins Gespräch. «Wir schauen auf die Luftfahrt und die Flugsicherungen, die Piloten beobachten, unterstützen und dirigieren», sagte der deutsche Chef von Costa Crociere der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». Internationale Gesetze räumten Kapitänen eine «erhebliche Machtfülle» ein. Die Branche müsse sich fragen, wie sie Kapitäne besser unterstützen könne. «Wenn eine bessere Überwachung hilft, sollte man diesen Schritt gehen.» Die Reederei ist eine Tochter des US-Kreuzfahrtgiganten Carnival.